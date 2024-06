Bolsonaristas depredaram as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (6/6) uma operação para prender 208 condenados ou investigados pelos ataques do 8 de janeiro considerados foragidos. De acordo com a corporação, os mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em 18 estados - incluindo Minas Gerais - e no Distrito Federal.

Até o momento, 38 pessoas foram presas nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. A Polícia Federal continua realizando diligências para localizar e prender outros 170 condenados ou investigados considerados foragidos.

De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos descumpriram medidas cautelares judiciais ou fugiram para outros países, com o objetivo de se "furtarem da aplicação da lei penal".

"Ao longo de 27 fases, a Operação Lesa Pátria realizou centenas de prisões em face de vândalos, financiadores, autoridades omissas e incitadores dos crimes realizados no inicio do ano passado. Mais de duas centenas de réus, deliberadamente, descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países, com o objetivo de se furtarem da aplicação da lei penal", afirmou a PF, em nota.

De acordo com o portal UOL, a Polícia Federal pediu para incluir os foragidos na lista da Interpol.