O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) disse que foi agredido com chutes e empurrões durante a confusão envolvendo o colega de parlamento André Janones (Avante-MG), na reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados dessa quarta-feira (5/6). Na ocasião, a sessão do colegiado analisava o pedido de cassação de Janones.

De acordo com Correia, as agressões foram feitas pelo deputado federal Éder Mauro (PL-PA). "Mais uma vez deputados bolsonaristas não conseguem lidar com a derrota e, em completo descontrole, partem para a agressão física a colegas parlamentares durante sessão do Conselho de Ética. Na tentativa de defender os deputados das agressões físicas e verbais, sofri chutes e empurrões deferidos pelo deputado Éder Mauro, mais um bolsonarista que povoa o Congresso", escreveu Correia, no X (antigo Twitter), na noite de ontem.

Na mesma publicação, Correia publicou uma cópia do prontuário de atendimento do departamento médico da Câmara dos Deputados. O documento relata leves hematomas na perna. Segundo Correia, ele irá apresentar um processo na Corregedoria da Câmara dos Deputados contra Éder Mauro e ainda pensa em acionar o Conselho de Ética da Casa Legislativa.

"Substituir os argumentos e palavras por agressões, coisa própria de fascistas, tornou-se uma constante nesta Casa. Chute na canela é falta grave, passível de cartão vermelho. Do ponto de vista parlamentar, é no mínimo falta de decoro. Estou ingressando com processo na corregedoria contra o referido deputado Éder Mauro (PL-PA), para que ele seja punido e esse triste episódio não mais se repita. Também vamos avaliar junto ao Partido dos Trabalhadores a possibilidade de ingressarmos com a mesma ação no Conselho de Ética da Casa", afirmou.

Confusão com Janones e Nikolas

A sessão que analisava o pedido de cassação de Janones foi marcada por bate-boca e confusão.

Após o encerramento da reunião, que terminou no arquivamento do pedido de investigação contra o deputado mineiro, Janones foi alvo de hostilidades, sendo chamado de 'rachador' e 'covarde' por alguns parlamentares, incluindo Nikolas, Zé Trovão (PL-SP) e o coach Pablo Marçal, que também participou da sessão e é pré-candidato à prefeitura de São Paulo.

A situação se intensificou quando Janones revidou às ofensas, provocando uma confusão generalizada que exigiu a intervenção da Polícia Legislativa para escoltá-lo para fora do plenário do colegiado.