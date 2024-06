Nikolas Ferreira (PL-MG) foi a favor da cassação do deputado André Janones (Avante-MG); o processo foi arquivado por 12 votos a cinco

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta quarta-feira (5/6) no X (antigo Twitter) que o deputado Júnior Lourenço (PL-MA) será expulso do Partido Liberal (PL).

O deputado maranhense foi o único da bancada liberal a votar contra a cassação do mandato de André Janones (Avante-MG), acusado de envolvimento em um suposto esquema de repasse de salários, conhecido como “rachadinhas”, exposto por uma série de reportagens do portal Metrópoles.



“O Deputado Júnior Lourenço, que votou para livrar Janones da cassação, será expulso do PL”, escreveu o deputado mineiro no X.



O Deputado Júnior Lourenço, que votou pra livrar Janones da cassação, será expulso do PL. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 5, 2024

A reportagem entrou em contato com o Partido Liberal para confirmar a expulsão do deputado Júnior Lourenço e aguarda resposta.



SESSÃO NA CÂMARA



Na tarde de quarta (5/6), na sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Janones afirmou que o ex-assessor adulterou áudios que comprovariam a suposta ilegalidade. De acordo com ele, quando intimado pela Polícia Federal, o assessor negou o envolvimento com a rachadinha.



A sessão que avaliava o processo terminou com o arquivamento da acusação com 12 votos a cinco e foi finalizada em tumulto e críticas por parte dos deputados de oposição.



Janones precisou ser escoltado pela Polícia Legislativa até o lado de fora do plenário do colegiado depois de revidar as ofensas da ala bolsonarista e criado uma confusão generalizada.



Nikolas x Janones: mineiros estão cara a cara no Congresso





Ainda na rede, Nikolas comentou sobre o argumento contra a cassação: “Os argumentos da esquerda para livrar Janones da cassação: ‘E o Bolsonaro hein?’”.