A disputa entre os mineiros Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Janones (Avante-MG) terá um novo capítulo nesta quarta-feira (5/6). Após uma longa troca de farpas nas redes sociais e discussões que quase chegaram às vias de fato, hoje os dois se encontram cara a cara no Congresso.

Nikolas lidera a ala bolsonarista na sessão do Conselho de Ética, que investiga a suspeita de rachadinha contra Janones. Enquanto a sessão ganha forma, ambos os deputados estão sentados em fileiras paralelas no plenário e ficaram frente a frente durante os pronunciamentos.

Até o momento, diversos parlamentares do Partido Liberal - liderado por Jair Bolsonaro (PL) - fizeram discursos contra Janones. O deputado do avante foi o responsável pela campanha online do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na época, Janones foi considerado o "Carlos Bolsonaro da esquerda", fazendo ataques não só ao rival de Lula, Jair Bolsonaro, mas também aos seus aliados.