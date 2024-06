A sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados - que terminou no arquivamento do pedido de investigação contra o deputado André Janones (Avante-MG) - foi finalizada em tumulto e críticas por parte dos deputados de oposição presentes.

Após o encerramento, Janones foi alvo de hostilidades, sendo chamado de 'rachador' e 'covarde' por alguns parlamentares, incluindo Nikolas Ferreira (PL-SP), Zé Trovão (PL-SP) e o coach Pablo Marçal, que também participou da sessão e é candidato à prefeitura de São Paulo.





Nikolas x Janones: mineiros estão cara a cara no Congresso

A situação se intensificou quando Janones revidou às ofensas, provocando uma confusão generalizada que exigiu a intervenção da Polícia Legislativa para escoltá-lo para fora do plenário do colegiado.