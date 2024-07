Aihara disse que vai pedir correção do pedido de ressarcimento

O deputado federal Pedro Aihara (PRD-MG) é o campeão de gastos com alimentação da Câmara. Só nos primeiros seis meses de 2024, o mineiro solicitou o reembolso de R$ 10 mil gastos em bares e restaurantes, valor que inclui tentativas de passar contas que incluem bebidas alcoólicas. Um dos pedidos inclui três chopes consumidos na praia de Copacabana, durante o feriado de Carnaval.

Conforme dados coletados pelo Jornal Estado de S. Paulo, entre 2023 e junho de 2024, Aihara desembolsou R$ 23,6 mil da cota parlamentar com alimentação, que inclui itens de cardápios nos estados de Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Paraná e na cidade de Tóquio, no Japão.

Os deputados federais têm direito a uma verba parlamentar da Câmara dos Deputados que varia entre R$ 36 mil e R$ 51 mil. Esse valor é destinado para despesas do exercício parlamentar, a depender do quanto o deputado está longe de Brasília. Dessa forma, assim que o deputado faz uma despesa, ele pega a nota fiscal e a entrega à Casa legislativa, que realiza o reembolso.

Essa verba pode ser utilizada para pagar passagens aéreas, serviços de segurança, combustível, aluguel de carros e ingressos em cursos, além da alimentação, que não tem limite para gasto mensal, apesar de ter restrições para o custeio.

Por meio de seu gabinete, quando procurado pelo Estadão, Aihara alegou que houve um erro técnico da equipe responsável que apresentou as notas com bebidas alcoólicas à Câmara. No entanto, afirmou que é natural que ele tenha gastos em outros estados por ser presidente de comissão e de frente parlamentar.

Dentre as tentativas de custeamento de bebidas pelo governo, está uma nota que inclui três chopes, uma água e um chorizo (um corte de carne nobre), que totalizam R$ 257,04 em um estabelecimento na praia de Copacabana. Deste valor, a Câmara barrou a parcela referente à bebida alcoólica e à taxa de serviço.

No entanto, em novembro de 2023, o parlamentar pediu o ressarcimento do consumo no Taj Bar, em Curitiba, que totalizou R$ 114,80. Na conta, estavam inclusos um risoto e um Pharmacy Book — bebida à base de rum e uísque. Neste caso, a Câmara reembolsou o valor total.

Outra situação foi quando o deputado comprou, dentre outros itens, uma garrafa de vinho no estabelecimento belo-horizontino AA Wine, que teve o valor reembolsado.

O deputado Pedro Aihara informou que vai pedir correção do pedido de ressarcimento por bebidas alcoólicas.