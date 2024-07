Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi exonerado do cargo comissionado no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC) para poder concorrer às eleições municipais em 6 de outubro. Jair Renan é pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC). A informação foi confirmada ao Correio, nesta terça-feira (2/7), pela assessoria do senador catarinense.

A saída foi solicitada pelo próprio Jair Renan, para cumprir a legislação eleitoral, que estabelece que pré-candidatos com cargos públicos devem ser afastados do posto no prazo de no mínimo 3 meses antes das eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o objetivo dessa regra é evitar que futuras candidatas ou candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes.

No final de março, Jair Renan anunciou a filiação ao Partido Liberal (PL). "Compatriotas sulistas, quero comunicar todos vocês que hoje eu me filiei ao PL, sou pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú.



Quero agradecer ao Governador Jorginho Mello por essa grande honra em fazer parte do time PL. Ao povo catarinense: saibam que estou nessa guerra até depois do fim, por nossa Liberdade", escreveu o filho do ex-presidente Bolsonaro.