O governo de Minas Gerais anunciou que as obras de reparo nos elevadores da Cidade Administrativa começam neste mês. Segundo comunicado publicado nesta quinta-feira (3/7), as intervenções devem ocorrer até o fim de dezembro com o equipamento sendo liberado gradativamente.





A primeira etapa das obras vai contemplar 24 elevadores dos edifícios Minas e Gerais, com previsão de entrega para setembro. Na segunda fase, outros 24, sociais e privativos, devem ser entregues até novembro. Já em dezembro, dez elevadores do prédio Gerais serão entregues na fase final dos reparos.

As obras são conduzidas pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) por um valor estimado de R$ 2,5 milhões. Todos os 58 elevadores passarão por um reforço estrutural nos pilares metálicos de fixação dos contrapesos, que, segundo o Palácio Tiradentes, apresentam problemas devido à “má construção” da Cidade Administrativa.





O contrato de reparos foi fechado com uma empresa de engenharia com sede em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início de junho. O acordo é a segunda tentativa do governo de realizar as intervenções, após a primeira empresa desistir do processo alegando “dificuldades internas em cumprir as obrigações estipuladas”.





Enquanto os reparos são executados, os servidores que estão afastados da sede do Poder Executivo desde maio, continuam em regime de teletrabalho. Aqueles que desempenham funções de natureza presencial, como atendimento ao público, foram realocados para os primeiros andares dos prédios.