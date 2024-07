A esquerda de Belo Horizonte começa a se movimentar para enfrentar a ameaça bolsonarista. Na manhã desta quarta-feira (3/7), a deputada estadual e pré-candidata à Prefeitura, Ana Paula Siqueira (Rede), retirou sua candidatura para apoiar o deputado federal Rogério Correia (PT). O petista também parece ter convencido Bella Gonçalves (PSOL) a se juntar à união. O próximo passo é conquistar o apoio da deputada federal Duda Salabert (PDT), que até o momento está irredutível.

Até o momento, Duda Salabert não pretende abrir mão de sua pré-candidatura. Com bom desempenho nas pesquisas eleitorais, a deputa não vê sentido em deixar a disputa sem uma proposta concreta na mesa. Mesmo após perder uma aliada, Ana Paula, ela deve seguir firme: continuará como pré-candidata.





Como mostrou a coluna EM Minas, a deputada acredita que este é o melhor momento para se candidatar, dado que nunca houve um Congresso Nacional tão diverso e representativo. Duda, ao lado de Erika Hilton (PSOL-SP), é uma das primeiras mulheres trans a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.





Apesar da insistência, a decisão final ainda não foi decretada. Afinal de contas, Duda vem participando de uma série de conversas com Rogério Correia em busca de negociar a unificação.





Uma candidatura única do campo progressista é um desejo do petista, que vem costurando por mais de um ano sua candidatura. O deputado acredita que seria um bom nome para BH pela sua experiência e anos à frente do PT de Minas.





Na semana passada, durante a visita presidencial em Minas, Correia conseguiu que o presidente Lula (PT) declarasse seu apoio integral à candidatura. Com o aval, ele ganhou o apoio de Ana Paula e tenta ainda cortejar Duda. Na segunda-feira (1/7), ambos se reuniram ao lado de Ana Paula e Bella. Até o momento, contudo, nenhuma união entre PT e PDT foi formalizada.





Duda e Rogério pretendem medir forças para ver quem teria maior chance de liderar a frente de esquerda, de olho nas pesquisas.