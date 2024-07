A declaração de Lula nesta quarta foi dada durante cerimônia de lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar 2024/2025, no Palácio do Planalto

FOLHAPRESS - O presidente Lula (PT) disse, nesta quarta-feira (3/7), que gasta quando é necessário e que não joga dinheiro fora. Ele afirmou ainda que responsabilidade fiscal é compromisso.





A fala ocorre em meio à preocupação de investidores sobre a capacidade do governo de cortar gastos para conter o aumento da dívida pública, um dos fatores que tem levado à disparada do dólar.

"Se fizerem acontecer, ano que vem tem mais, e tendo mais, vai produzir mais, povo vai comer mais, e a gente vai ter política econômica sem causar sobressaltos a ninguém. Vai ter politica econômica, [vai] fazer esse pais crescer, vai continuar fazendo transferência de renda e ao mesmo tempo vai continuar com responsabilidade que sempre tivemos", disse Lula, em discurso no lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar.





"Aqui nesse governo a gente aplica dinheiro necessário, gasto com educação e saúde quando é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é palavra, é compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca", completou.





Lula vem numa esteira de declarações com críticas à taxa de juros e à atuação do Banco Central.





Nos últimos dias, a cotação do dólar escalou diante da incerteza dos agentes do mercado com a trajetória fiscal do Brasil. A preocupação é com o risco de esse movimento respingar na economia real, encarecendo produtos e levando o BC a precisar aumentar os juros básicos, hoje em 10,50% ao ano, para conter a inflação.





As falas repercutem negativamente no mercado e, por isso, preocupam auxiliares. Eles defendem moderação nas falas do petista para evitar um agravamento ainda maior do quadro econômico.

Reuniao





Pela manhã, no Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo se reuniu com Haddad. À tarde, ele encontrará ministros da área econômica para debater medidas de corte de gastos.





A reunião desta quarta terá a presença dos integrantes da JEO, formada por Haddad, Tebet, Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e Inovação).





O evento contou com a presença de movimentos sociais, que também fizeram uma feira na Praça dos Três Poderes.





O evento contou com a presença de movimentos sociais, que também fizeram uma feira na Praça dos Três Poderes.





Lula falava sobre a importância de ampliar a produção de alimentos no país, para que não falta produto na mesa do brasileiro e a inflação esteja controlada.





"Se a gente fizer isso, comprar máquina, produzir mais leite, queijo, plantar mais tomate, pepino, chuchu, não vai ter inflação de alimento, gente", afirmou.





Lula já deu declarações públicas contra mudanças na política de valorização do salário mínimo (que impacta a Previdência Social) e a desvinculação entre benefícios sociais e o piso nacional. Ele também descartou limitar o crescimento dos mínimos em Saúde e Educação. Esses são justamente alguns dos maiores componentes do Orçamento.





Após apostar em um ajuste fiscal centrado nas receitas, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) passou a defender também medidas pelo lado das despesas. Mas essa opção ficou em xeque após Lula dizer, na semana passada, que primeiro precisa "saber se precisa efetivamente cortar" gastos.





Integrantes do Ministério da Fazenda ficaram apreensivos com as declarações do chefe do Executivo e preveem desafios para que Haddad e a ministra Simone Tebet convençam o presidente da necessidade dos cortes.