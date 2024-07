O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), desejou rápida recuperação ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que foi diagnosticado com linfoma abdominal.

Pelas redes sociais, Zema escreveu: “Desejo rápida recuperação ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, durante seu tratamento de saúde. Estamos todos unidos, com pensamento positivo e orações para que possa superar essa batalha. Força, prefeito.”

Fuad anunciou hoje que está doente. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Orion Teixeira, da coluna Além do Fato, do Estado de Minas.

Em coletiva de imprensa na sede do Executivo municipal, Fuad disse que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida" e iniciou imediatamente o tratamento.

O prefeito enfatizou que continuará exercendo o cargo de prefeito e também reafirmou a sua pré-candidatura à reeleição. De acordo com o prefeito, a decisão de comunicar a doença foi tomada após conversas com sua família e com o seu médico pessoal.