O Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), informou nesta quinta-feira (4/7) que iniciou um tratamento de câncer. Segundo o prefeito da capital mineira, durante exames de rotina realizados recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal. Em coletiva, Fuad afirmou que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida".

Fuad também enfatizou que continuará exercendo o cargo de prefeito e também reafirmou a sua pré-candidatura à reeleição. De acordo com o prefeito, a decisão de comunicar a doença foi tomada após conversas com sua família e com o seu médico pessoal. O pronunciamento foi feito ao lado da esposa e rodeado de seus secretários.





Leia o discurso do prefeito na íntegra:

“Meus amigos, minhas amigas de Belo Horizonte, venho aqui hoje para dar uma notícia a todos vocês.



Durante alguns exames de rotina, que realizei recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal.



Passei por um procedimento cirúrgico muito bem sucedido e dei início imediatamente ao tratamento.



Nos últimos dias, conversei longamente com minha esposa, Mônica, e com meus dois filhos, Paulo e Gustavo, que vieram de São Paulo com meus quatro netos.



Era domingo, dia do meu aniversário. Comemorei com quem mais amo e fui à arena ver o meu Galo jogar.



E foi assim, com a família reunida, com os meus alicerces – que são eles – inteiramente firmes, que tomei a decisão que agora comunico a todos vocês.



Continuarei exercendo o meu cargo, de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora: trabalhando muito e aparecendo pouco.



Continuarei sendo pré-candidato à reeleição, da mesma forma que planejei antes: trabalhando na prefeitura, ou como eu gosto de dizer, “prefeitando” de segunda a sexta, e fazendo campanha nos finais de semana.



Tomei essa decisão depois de ter uma conversar também

com meu médico, o Dr. Enaldo, que me tranquilizou ao mostrar o excelente prognóstico de sucesso do meu tratamento.



Porque sei bem qual é o tamanho da responsabilidade que tenho com a nossa cidade e com a nossa gente.



E digo a vocês, com muita tranquilidade e convicção: me sinto ainda mais forte para terminar as obras contra as enchentes em BH e pensar o que mais será preciso fazer.



Me sinto com mais energia para continuar cobrando das empresas de ônibus que melhorem o serviço para a população da cidade.



Me sinto com mais vontade de buscar soluções para a saúde e para a educação, como é o caso da Super Emei que fizemos na área central de BH.



Sabe por quê? Porque eu sou assim, sou um otimista com a vida, amo o que eu faço e porque não perdi e nunca irei perder a fé que eu tenho em Deus.



ELE me deu forças nos momentos mais difíceis da minha vida, como no dia em que perdi minha mãe, quando eu era apenas uma criança.



E não seria agora, nesta fase da vida, que ELE iria deixar de me fortalecer.



Mas, tenho que prevenir todos vocês: uma coisa vai mudar. Meus cabelos vão perder e eu vou perder peso.



Ainda não sei se vou perder o bigode também. Espero que não, para a felicidade da Mônica.



Posso perder tudo isso, não tem nenhum problema. Porque uma coisa eu garanto que não vou perder: a alegria que tenho de trabalhar todos os dias, de ver os resultados do trabalho acontecendo e a vida das pessoas mudando. Isso eu não vou perder.



Olha, tudo na minha vida foi conquistado com muita dificuldade. Nada foi fácil pra mim. Mas eu sempre venci. E não vai ser diferente agora. Eu vou vencer mais uma vez!



Eu tenho agora três tarefas: ser prefeito, conto com uma equipe maravilhosa de secretários; uma campanha, conto com uma equipe maravilhosa de campanha; e agora, uma doença, e conto com uma equipe maravilhosa de médicos para cuidar. Ou seja, estou muito bem acompanhado.



Para terminar, quero expressar minha gratidão aos médicos e enfermeiros que me atenderam, à minha família, aos meus amigos e a todos os belo horizontinos.



O trabalho continua. Confiança sempre. Fé no que virá. Fé em Belo Horizonte.



Muito obrigado!"