O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), expressou solidariedade ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), diagnosticado com linfoma abdominal. Pelas redes sociais, Silveira, que é um dos caciques do PSD em Minas, afirmou que “Deus dará toda força para superar esse desafio”.

Direcionado a Fuad, Silveira continuou: “Continue entusiasmado, forte e competente para continuar, como você mesmo disse, 'prefeitando' por nossa BH. Conte comigo e com a família PSD.”

Fuad anunciou hoje (4/7) que está doente. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornalista Orion Teixeira, da coluna Além do Fato, do Estado de Minas.

Em coletiva de imprensa na sede do Executivo municipal, Fuad disse que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida" e iniciou imediatamente o tratamento.

O prefeito enfatizou que continuará exercendo o cargo de prefeito e também reafirmou a sua pré-candidatura à reeleição. De acordo com o prefeito, a decisão de comunicar a doença foi tomada após conversas com sua família e com o seu médico pessoal.