Militantes do PSD prestigiam evento que formaliza candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), reúne centenas de apoiadores na manhã deste sábado (20/7) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para a convenção partidária do PSD, onde vai oficializar a candidatura à reeleição.

O evento ainda terá a participação do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, ex-ministro e atual secretário de Governo em São Paulo, e do presidente do PSD em Minas Gerais, deputado estadual Cássio Soares.

Fuad, que assumiu a prefeitura quando Alexandre Kalil (PSD), eleito em 2020, deixou o cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais, deve anunciar também oficialmente os apoios do União Brasil, PRD e Solidariedade.

O vice-prefeito ainda não deve ser anunciado, apesar de o nome mais provável sair do União Brasil.

Fuad inicia tratamento

No começo do mês, Fuad informou que durante exames de rotina realizados recentemente, foi detectado um pequeno linfoma abdominal. O prefeito disse que já realizou uma cirurgia "bem-sucedida" e iniciou imediatamente o tratamento.