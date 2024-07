Luísa Barreto foi secretária de planejamento no governo Zema, exonerada em junho para concorrer as eleições

Renato Scapolatempore

O governador Romeu Zema (Novo) reforçou a sua preferência pela candidatura da sua ex-secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto (Novo), na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. Em café da manhã com jornalistas, nesta sexta-feira (19/7), o chefe do Executivo mineiro teceu elogios à pré-candidata dizendo que ela é uma ‘pessoa brilhante’.

Contudo, Zema também disse que a candidatura de Barreto ainda está em construção e que gostaria que ela fosse até o final do pleito. A pré-candidata do Novo é um nome disputado entre candidatos da direita, uma vez que traz consigo o apoio do governador e a possibilidade de atrair o eleitorado feminino.

Luísa Barreto, porém, afasta qualquer possibilidade de ser vice-prefeita em uma chapa com outros candidatos mais fortes. Atualmente, a ex-secretária de Zema figura na prateleira debaixo das pesquisas de intenção de voto, mas tem sido endossada pelo governador e o vice-governador Mateus Simões (Novo).

No final de abril, após evento com Barreto, Zema disse que a gestora é um nome viável na disputa eleitoral. “O Partido Novo, ao qual eu e a secretária pertencemos, já fez uma pesquisa que mostrou a total viabilidade de uma candidata com o perfil e competência da Luísa. Ela terá todo o meu apoio.”, disse.

A última rodada da pesquisa Genial/Queste, divulgada na terça-feira (16/7), mostra Luísa Barreto com apenas 1% das intenções de voto, considerando um cenário com todos os pré-candidatos. O mesmo levantamento revela que a ex-secretária de Zema é a menos conhecida do eleitorado, com 80% dos entrevistados respondendo que não sabem quem é Luísa Barreto.

A Quest ouviu 1,2 mil eleitores belo-horizontinos entre os dias 10 e 14 de julho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-01625/2024.