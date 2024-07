O Partido Social Democrático (PSD) faz neste sábado (20/7) a convenção que formaliza o nome de Fuad Noman à reeleição na Prefeitura de Belo Horizonte. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não participarão. Sem a presença de seus principais representantes em Brasília, o presidente da legenda, Gilberto Kassab, será a maior autoridade nacional no evento mineiro. O líder e fundador do partido lhe empresta sua característica mais notável, um pragmatismo inexorável que fica ainda mais claro em momentos como os ocorridos nas últimas semanas em Minas.



O noticiário político em Minas dos últimos dias tem no PSD um ator central em discussões que envolvem os três poderes da República e os três níveis do pacto federativo. Decisões no Judiciário, Executivo e Legislativo nos âmbitos federal, estadual e, agora, municipal centralizam a legenda que, ao mesmo tempo, é base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Romeu Zema (Novo); e abriga o presidente do Congresso e o prefeito candidato à reeleição em BH.



Na semana passada, Pacheco protocolou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) no Senado como uma alternativa ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), fixação de Zema quando o assunto é a bilionária dívida de Minas com a União. Na última segunda-feira, o presidente do PSD mineiro e líder do bloco situacionista “Minas em Frente” na Assembleia Legislativa (ALMG), Cássio Soares votou a favor da adesão do estado ao RRF, aprovada em primeiro turno e com votação definitiva deixada para agosto.



À coluna, Soares disse que não houve orientação de Brasília sobre a votação do RRF, mas que sua posição enquanto líder na Assembleia é de aprovar o projeto caso não haja prorrogação da suspensão de pagamento da dívida no STF ou a aprovação do projeto de Pacheco no Congresso. “O Propag é o melhor caminho, mas ainda está em tramitação. Nessa circunstância, se não tivermos prazo, temos que aprovar o RRF considerando que, se não fizermos isso, Minas vai à bancarrota com a cobrança de uma dívida que simplesmente inviabiliza nosso estado”.



Ao lado de Kassab e Soares, o PSD apresenta neste sábado a chapa completa de candidatos a vereador em BH e reforça o endosso da multifacetada legenda a Fuad, o prefeito que apoiou Lula e Alexandre Kalil nas últimas eleições gerais. No mesmo dia, Eduardo Paes formaliza sua candidatura à recondução à prefeitura do Rio em uma versão carioca da dobradinha PSD-PT, já que o partido de Lula não deve ter concorrentes na cidade.



Todos os movimentos são feitos sob a batuta de Kassab. O presidente nacional do partido organiza o jogo volúvel da legenda enquanto acumula o cargo de secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e bolsonarista de quatro costados.

Almoço sem regime

Decantado como principal articulador do movimento que deixou a votação em segundo turno do projeto de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para agosto, o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins (MDB), segue com sua agenda conciliatória. Ontem, ele almoçou com Romeu Zema (Novo). O governador divulgou o encontro em suas redes sociais. Disse que tentarão juntos uma prorrogação da suspensão do pagamento da dívida mineira com a União junto ao STF e que alinharam a adesão ao RRF como medida temporária até que o plano alternativo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), seja aprovado no Congresso.

Tadeu Martins (MDB) almoçou com Zema (Novo) nessa quinta-feira (18/7) REDE SOCIAIS/REPRODUÇÃO



Tetra celebrado por Pacheco

Em intensa agenda com a reforma tributária e as dívidas dos estados consumindo a pauta nas últimas semanas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), começou o recesso parlamentar celebrando os 30 anos do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira. “Parabéns aos heróis da conquista, em especial ao hoje colega senador Romário. Que possamos viver novos momentos de união e conquistas, mesmo com as divergências, para o bem do nosso país”, disse o senador em nota enviada ontem à imprensa.

Incentivo a PMs em debate

O Programa de Incentivo à Produtividade (PIP) da Polícia Militar foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa na última quarta-feira. O deputado Sargento Rodrigues (PL) presidiu a audiência pública na Comissão de Segurança Pública e questionou o comandante-geral da PM, coronel Rodrigo Piassi, sobre memorandos que incentivam militares a baterem metas em quesitos como aplicação de multas de trânsito e repressão de crimes violentos em troca de benefícios como premiação de dispensa de serviço, notas meritórias e elogios.

Exonerações de olho na eleição

Alguns servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais precisaram pedir exoneração para concorrer às eleições municipais. O Estado de Minas fez um levantamento que indica candidaturas em Belo Hortizonte, Pouso Alegre, Timóteo e Patos de Minas. Apesar de terem deixado os cargos como assessores dos deputados estaduais, alguns ainda exibem seus crachás da Assembleia pelos corredores. (Ana Mendonça)