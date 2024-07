O número de pessoas aptas a votar nas eleições em Minas Gerais cresceu 1% em relação ao pleito de 2022. Os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta sexta-feira (19/7), mostram que o eleitorado mineiro cresceu em 178.276 mil e chegou a 16,4 milhões, consolidando o estado como o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo.





Em relação ao último pleito municipal, em 2020, o eleitorado cresceu em 3,65% - 579.596 eleitores a mais. No dia 6 de outubro os eleitores dos 853 municípios mineiros voltam às urnas para escolher seus vereadores e prefeitos.

Os dados ainda mostram que as mulheres são a maioria do eleitorado (52%), com 8,5 milhões de eleitoras, e pelo menos 2,1 milhões estão na faixa etária entre 45 e 59 anos. Ao todo, são 7,8 milhões de homens aptos a votar. Três mil pessoas escolheram usar o nome social no título de eleitor.





Sobre cor e raça, 90% dos eleitores não informaram à Justiça Eleitoral tal característica. 748 mil se autodeclaram pardos (4,54%), 518 mil brancos (3,15%), e 214 mil pretos (1,3%).





Cerca de 25% do eleitorado tem ensino fundamental incompleto (4,1 milhões), enquanto o diploma de ensino superior completo é característica de apenas 1,5 milhão de eleitores mineiros.