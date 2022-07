Fuad Noman declara apoio a Lula e Kalil: 'Dois grandes candidatos'

Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, na convenção nacional do PSD, neste domingo (24/7) (foto: Edesio Ferreira/EM/DA. Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), declarou apoio a Alexandre Kalil (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o governo de Minas e presidência, respectivamente, nas eleições deste ano.

Durante a convenção do Partido Social Democrático, na Assembleia Legislativa, neste domingo (24/7), ele ressaltou que com essa união, a capital mineira poderá voltar a “ter recursos para fazer muitas obras pela cidade”.





Sobre a aliança Lula-Kalil, ele ressaltou: “Nós queremos isso, porque precisamos”. Em seguida, Fuad contou que atualmente Belo Horizonte é “marginalizada” pelo governo estadual e federal. “Muitos de vocês aqui são belo-horizontinos, Belo Horizonte é marginalizada pelo atual governo federal. Não recebe nada nem do estado e nem do governo federal”, afirmou.





“Se nós tivermos um governo com o presidente Lula, Alexandre Kalil, e Belo Horizonte alinhado, nós vamos ter recursos para fazer muitas obras pela cidade”, destacou o prefeito da cidade.





Ele continuou: “Então, o meu empenho para que haja essa vitória, é em nome de Belo Horizonte, para que possa de novo fazer parte da República do Brasil e do governo de Minas Gerais. Esperamos que possamos, a partir desta convenção, sair às ruas e no dia 2 de outubro, registrando o nosso voto: 13 e 55. Estamos juntos e muito obrigado por todos vocês estarem aqui nesta campanha forte em nome desses dois grandes candidatos.”

PSD oficializa Kalil como candidato

OPSD oficializou hoje a candidatura de Alexandre Kalil ao governo mineiro . A participação do ex-prefeito de Belo Horizonte na disputa foi confirmada durante a convenção da sigla, realizada na sede da Assembleia Legislativa, na capital mineira. A coligação foi batizada de "Juntos pelo Povo de Minas".