Convenção do PSD em Belo Horizonte oficializou a candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição; evento contou com a participação do presidente nacional Gilberto Kassab e do estadual, deputado Cássio Soares

O PSD oficializou a candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição em Belo Horizonte. Os correligionários se reuniram em convenção partidária neste sábado (20/7), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O evento também confirmou a coligação de apoio a reeleição composta pelo União Brasil, PRD e Solidariedade. Contudo, o vice-prefeiro que estará na chapa de Fuad ainda não foi confirmado. O partido tem até 15 de agosto, última dia para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para encerrar as negociações e fazer o anúncio.

Fuad Noman é prefeito da capital desde 2022, quando Alexandre Kalil (PSD) deixou a principal cadeira da administração municipal para concorrer ao governo de Minas Gerais. Desde que oficializou a pré-candidatura no final de fevereiro, Noman reveza as atribuições do Executivo com a pré-campanha eleitoral e vai enfrentar um cenário pulverizado com diversos adversários.

Com a candidatura referendada pelos correligionários, o atual prefeito batalha para se tornar mais conhecido do eleitorado. Fuad figura nas primeiras posições das pesquisas de intenção de voto, mas os levantamentos reforçam o cenário aberto com candidatos da direita, esquerda e centro empatados tecnicamente com ele.

O prefeito também luta contra um linfoma não-hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático, uma parte do sistema imunológico. No caso de Fuad, a doença acomete o abdômen, mas segundo ele não vai interferir no trabalho na prefeitura e nem nos compromissos de campanha - o prefeito já passou por cirurgia e atualmente está em tratamento de quimioterapia.