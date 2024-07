Prefeito Fuad Noman chega a convenção do PSD em Belo Horizonte

O prefeito Fuad Noman (PSD) chega a convenção do Partido Social Democrático (PSD) realizada neste sábado (20/7) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No evento, será oficializada a candidatura à reeleição para a prefeitura de Belo Horizonte e anunciado postulantes a vereadores pela sigla.

Com gritos de "A juventude sabe, o nosso voto é voto no Fuad" e "Fuad prefeito!", o prefeito cumprimentou apoiadores e a candidatos a diferentes cargos.

Antes de ir a convenção da sua legenda, Fuad Noman esteve na do Partido Renovação Democrática (PRD), na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), prestigiando evento do partido que integra a aliança de apoio a sua reeleição para o Executivo da capital mineira, que também conta com o União Brasil e o Solidariedade.

A solenidade terá a presença dos presidentes do partido nacional e estadual, ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o deputado estadual Cássio Soares. Outros nomes importantes da sigla não deverão estar presentes, como o senador Rodrigo Pacheco e o ministro Alexandre Silveira.

O vice na chapa do PSD ainda não está confirmado, mas tudo indica que o nome escolhido deve vir do União Brasil.

Fuad Noman assumiu o cargo após Alexandre Kalil (PSD) deixar a prefeitura para concorrer ao governo de Minas Gerais, em 2022, quando foi derrotado por Romeu Zema (Novo).