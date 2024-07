O prefeito Fuad Noman (PSD) participou da convenção partidária do Partido Renovação Democrática (PRD) na manhã deste sábado (20/7), na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

A legenda integra a coligação de apoio à reeleição do atual chefe do Executivo da capital mineira juntamente com o União Brasil e o Solidariedade.

A convenção oficializa a aliança dos partidos para disputa eleitoral, permitindo que as legendas aumentem o tempo de propaganda partidária na televisão e possam compartilhar recursos.

Nacionalmente, os partidos têm cerca de 22% do fundo eleitoral, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados no início de junho. A maior fatia é do União, com R$ 563,5 milhões, atrás apenas do PL e do PT. A legenda deve indicar o vice-prefeito de Fuad, que vai constar nas urnas no dia 6 de outubro, mas o martelo sobre o nome que irá compor a chapa ainda não foi batido.

O próprio PSD tem uma fatia do fundão de R$ 420,9 milhões, o quarto maior partido a receber recursos públicos para financiamento das campanhas. A distribuição dos recursos é atribuída aos diretórios nacionais de cada partido.

Desde 2017 as coligações são válidas apenas para as eleições majoritárias e devem ser extintas após o pleito. Para a disputa nas eleições proporcionais, no caso deste ano para a Câmara Municipal, é válido o modelo de federação, onde os candidatos dividem os votos e a coalizão tem duração de no mínimo quatro anos.