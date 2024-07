Convenção do PSD em Belo Horizonte oficializou a candidatura do prefeito Fuad Noman à reeleição; evento contou com a participação do presidente nacional Gilberto Kassab e do estadual, deputado Cássio Soares

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo em São Paulo, Gilberto Kassab, declarou apoio ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) neste sábado (20/7), durante a convenção do partido que oficializou a candidatura do mineiro à reeleição.

"Kalil acertou muito, mas, principalmente, quando escolheu seu vice. Fuad é uma pessoa muito bem preparada, que passou por diversas experiências", declarou.

O presidente do PSD em Minas Gerais, o deputado estadual Cássio Soares, destacou as candidaturas do partido e transmitiu saudações do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD).

"Eu tenho tido a satisfação de acompanhar a carreira do Fuad e de atestar sua competência e sua coragem de seguir em frente, superando obstáculos e apresentando soluções", disse o parlamentar.

Kalil não participa de convenção

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) não participou da convenção do partido em Belo Horizonte.

A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela assessoria de Kalil, que "ainda não decidiu quem vai apoiar" nas eleições municipais da capital.