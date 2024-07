Há uma semana, Anitta publicou nas suas redes sociais cliques da sua viagem com amigos para curtir o verão na Europa. Nas imagens, dois itens chamaram atenção: uma saia e um chapéu feitos em crochê. Os fãs logo descobriram que aquelas peças eram feitas artesanalmente por uma loja capixaba. Foi então que as vendas alavancaram e a empreendedora Lívia Sampaio, com sua loja Favorito Crochê, faturou R$ 35 mil em cinco dias.





O chapéu usado pela cantora é vendido a R$ 139, enquanto a saia custa R$ 249 no site da marca. Fundada em 2021, a Favorito Crochê conta hoje com cerca de 30 modelos de peças, que possuem estampas e cores variadas. Tudo feito à mão.





A empreendedora foi contatada pela equipe da artista, que pediu oito produtos para serem avaliados e talvez usados. Ela teve quatro horas para arrumar o pedido, que precisava chegar nas mãos da cantora no dia seguinte. Foram enviados croppeds, chapéus, faixas, saias e um conjunto – tudo em crochê. “A maioria das peças a gente tinha em estoque e no tamanho dela”, contou em um vídeo do TikTok.





Anitta não pagou pelas peças nem citou a marca. Mesmo assim, ela já faturou mais que o dobro do esperado para os meses de inverno em menos de uma semana. “Nos meses de verão faturamos em média R$ 30 mil mensalmente. As vendas começam em setembro, com as garotas preocupadas com as roupas para Ano Novo e férias. Na época do inverno, momento em que estamos, o faturamento cai para R$ 15 mil por mês. Mas, depois da postagem da Anitta, faturamos R$ 35 mil em cinco dias”, explicou ao site Pequenas Empresas Grandes Negócios.





Por conta da procura, Lívia não consegue mais manter um estoque e fez parceria com mais crocheteiras para dar conta do recado.





A história de Lívia com o crochê começou em 2019, quando ela começou a ir para as aulas da faculdade usando peças tecidas pela avó Sônia. “Minhas amigas também eram apaixonadas pelas peças que produzíamos e com isso, de forma informal, em 2019 começamos a vender sob encomenda. Em 2020, durante a minha graduação em Medicina Veterinária, ocorreu a pandemia e toda a situação me encorajou a seguir um grande sonho: EMPREENDER!”, conta o site da marca.





Em 2021, ela se uniu à avó para fundar a marca. As duas investiram R$ 5 mil no começo, que foram usados para a construção do site, tráfego pago e matéria-prima. Naquela edição do BBB, da qual Juliette foi a vencedora, as peças de crochê eram um sucesso e isso estimulou a demanda da época.





Hoje, com o portfólio de produtos maior, a marca vive seu auge. E a parceria de avó e neta continua: Lívia cria os modelos, cuida da administração e faz a comunicação da Favorito. Enquanto isso, sua avó é responsável por fazer a ficha técnica dos itens e orientar as crocheteiras, para que as peças sejam padronizadas.





Biquíni de crochê

Além do chapéu e da saia, Anitta curte com os amigos usando biquínis feitos em crochê com estampas diferenciadas, como ursinhos, ovo frito, cupcake e carinhas felizes. As peças também já foram usadas por outras famosas, como Virgínia Fonseca e Malu Borges.

Os biquínis, que custam a partir de R$ 400, são da ALM SHOP. Marca mineira criada em março de 2022 em Minas Gerais. Além das roupas de banho, a marca possui no portfólio croppeds, saias, calças, conjuntos, tops, shorts, kimonos, camisas, chapéus e brincos.