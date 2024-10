O ator Marcello Antony está em busca de um comprador para a casa mais cara de Portugal. O imóvel foi avaliado em € 32 milhões, o equivalente a quase R$ 200 milhões. O galã trabalha como corretor de imóveis no país desde junho.





“Vocês querem conhecer a casa mais valiosa de Portugal, de quase 200 milhões de reais? Eu e minha equipe temos o prazer de mostrar a vocês essa casa que é uma verdadeira obra de arte", disse no vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (30/9).





A mansão foi projetada pelo arquiteto Victor Vitorino, o mesmo que criou a casa luxuosa do jogador Cristiano Ronaldo. O imóvel fica em Estoril, na Riviera Portuguesa, região que atrai turistas e empresas de tecnologias.





Caso consiga vender o imóvel pelo valor do anúncio, o ator vai ganhar uma comissão equivalente a 2,2% do valor, ou seja, algo em torno de R$ 6,4 milhões.

Marcello Antony mora em Portugal desde 2018 e começou a trabalhar como corretor de imóveis de luxo no país em junho deste ano. Em entrevista, ele contou que, mesmo com a nova profissão, não deixou de lado a carreira de ator e nem pretende fazê-lo. Segundo Antony, a decisão de se tornar corretor aconteceu porque ele já ajudava os amigos a encontrarem casas por Portugal e, então, viu uma oportunidade para lucrar.





"A notícia que rola é que abandonei a minha carreira, que joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que vi uma oportunidade muito boa, já que moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola", disse na época.