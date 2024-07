Marcello Antony entrou na moda dos famosos e passou por uma harmonização facial para rejuvenescer. O ator de 59 anos, fez o procedimento durante um quadro do Fofocalizando, do SBT. “Gostei bastante”, disse ele após ver o resultado.

Cariúcha, uma das apresentadoras do vespertino da emissora de Silvio Santos, ficou encantada com o resultado do procedimento. “Que lindo! Ficou mais lindo do que já é”, reagiu a rival de Jojo Todynho.

“Eu gostei bastante, eu vou fazer 60 anos, a gente tem que mexer. Eu trabalho com a imagem”, refletiu Marcello.

Veja o resultado Reprodução

O ex-ator global atualmente mora em Portugal onde atua como corretor de imóveis. “Faz seis anos que eu estou morando em Portugal. Eu fui a convite de uma emissora para fazer uma telenovela”, explicou ele no SBT.

Marcello também aproveitou para explicar como entrou para o ramo de imóveis. “Eu ajudei amigos a mudar em Portugal, procurei apartamento, e, em uma dessas visitas, eu conheci um brasileiro que me fez um convite formal para trabalhar com isso”, explicou ele.