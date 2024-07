SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os expectadores de "Dominando Manhattan" (Netflix) vão lembrar do cenário familiar de um apartamento de luxo que foi vendido por uma pequena fortuna de US$ 15 milhões (cerca de R$ 81,6 milhões) em Nova York. O imóvel apareceu na série que retrata os negócios da imobiliária de luxo do famoso corretor Ryan Serhant.





O condomínio "Jardim", localizado no bairro de Chelsea, foi vendido em maio para o banqueiro Viswas "Vis" Raghavan e Pamela Raghavan, segundo o portal imobiliário The Real Deal. Os corretores mostraram na série que foi difícil emplacar o apartamento no mercado, já que os preços não são para qualquer um.





O rapper Bad Bunny alugou o imóvel durante o ano passado por um valor que chegou a US$ 150 mil (cerca de R$ 816 mil) por mês, segundo o The New York Post.





A residência apareceu em alguns episódios da primeira temporada da série. Em um deles, vários agentes da Serhant discutem entre si sobre questões pessoais durante uma festa para atrair propostas. No final da temporada, o lance de aluguel vencedor de Bad Bunny foi aceito -primeiro por US$100 mil (cerca de R$ 544 mil) por mês e, depois, mais alto, por $150 mil por mês-, acabando com a mudança imediata do rapper.