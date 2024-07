Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza e Yuri Lima, virou assunto nos principais portais na internet e em programas de televisão após a cantora expor a infidelidade do ex-namorado nas redes sociais.

Segundo a dona do hit “Pesadão”, Kevelin Gomes e Yuri trocavam nudes e faziam vídeo chamadas há meses. A influenciadora digital, inclusive, passou por uma drástica transformação de aparência nos últimos tempos.

Com um perfil no Instagram com mais de 60 mil seguidores, Kevelin ganha a vida com conteúdos adultos na plataforma OnlyFans, mas não pense que foi sempre assim. Ela já trabalhou como faxineira, vendedora de roupas e de cones recheados e também já foi maquiadora.

Mas o que chama mais atenção foi a transformação de Kevelin. No TikTok ela mostra as mudanças de sua aparência, entre elas cabelos mais curtos e corpo sem definição.

Relembre o caso

A cantora Iza anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, nesta quarta-feira (10). Em vídeo publicado no Instagram, a cantora que está grávida de seis meses disse que descobriu que Yuri estava conversando com uma pessoa com quem ele ficava antes de se relacionar com ela.

Durante o vídeo, ela também informou que veículos de comunicação avisaram sobre a traição, após a suposta amante oferecer prints das conversas.