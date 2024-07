SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iza, grávida de seis meses, se separou do jogador Yuri Lima após ser traída. Em suas redes, ela disse que o ex-marido mantinha conversas com uma pessoa com quem ele havia se relacionado quando ainda não estava com a cantora. Lima foi informado sobre o término junto aos seguidores da ex.





Após o episódio, quem acompanha a artista tem motivos para esperar músicas que aludam à nova separação em seus futuros projetos. Várias faixas de "Afrodhit", seu último álbum, lançado em agosto do ano passado, pareceram repercutir o término da cantora e de Sérgio Santos.





O casamento dos dois acabou no fim de 2022 e, na época, a cantora se limitou a dizer ter vivido uma linda história de amor e que seu ex-marido era um homem incrível - discurso diferente do que está sugerido nas músicas.





A faixa "Nunca Mais", primeira do disco, narra uma paixão fracassada. "Ou fica pra vida toda ou pra nunca mais/ anel no dedo, dedo no block, quem você quer enganar?", entoa a cantora.





A rispidez aumenta em "Tédio". "Tá tão difícil de esquecer/ o que me contam de você/ só agora eu posso te ver, chato, mimado, tão blasé/ não tem mais remédio pra nós dois", ela diz, na canção.





Em conversa com a Folha de S.Paulo, a artista negou que as músicas fossem recados para o ex. "Essa arte fala mais sobre mim mesma do que sobre qualquer outra coisa", disse. "Passar por esses altos e baixos faz parte da construção da nossa personalidade. Não estou endereçando essa música especificamente a ninguém."





Ainda assim, ela admitiu ter cantado com raiva de propósito. "Na vida a gente sente frustração, dor, tédio, raiva, deboche. Passei por esses sentimentos até me apaixonar de novo. Não tinha como eu falar sobre outra coisa. É um desabafo", conta.