Zezé Di Camargo será pai pela quarta vez. O cantor e a noiva, Graciele Lacerda, fizeram o anúncio pelas redes sociais, neta quinta-feira (11/7). Nas imagens, o casal celebra o novo herdeiro.

“A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me sentir perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas, em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou”, começou ela.

O pai coruja também falou sobre ser pai novamente. “Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Hoje queremos comemorar com vocês uma benção incrível. Que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer”.

“Estou grávida! Esse é o nosso milagre.”, continuou Gracielle.