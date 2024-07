Shelley Duvall no set do filme "Três mulheres"

Morreu nesta quinta-feira a atriz Shelley Duvall, famosa por seu papel como a mulher do personagem enlouquecido de Jack Nicholson no terror "O Iluminado", aos 75 anos. De acordo com o portal The Hollywood Reporter, o músico Dan Gilroy, parceiro da artista, disse que ela morreu enquanto dormia por complicações de diabetes em sua casa no Texas, nos Estados Unidos.





"Minha querida, doce, maravilhosa companheira e amiga nos deixou. Sofreu muito nos últimos tempos, mas agora ela está livre. Voe para longe, bela Shelley", disse Gilroy.





Trajetória

Shelley estreou no cinema com "Voar é com os Pássaros", de 1970, do diretor Robert Altman, que a descobriu quando sua equipe convidou a atriz para uma audição quando ela estudava em Houston, no Texas.





Sua parceria com o diretor acompanhou toda a sua carreira. Na mesma década, ela atuou para ele em "Onde os Homens São Homens", "Renegados até a Última Rajada", "Nashville", "Oeste Selvagem" e "Três Mulheres". Em 1980, estrelou a versão do diretor para as telas de "Popeye", clássico dos quadrinhos, como a donzela Olívia Palito.





Em "O Iluminado", que adapta o filme homônimo de Stephen King, Duval encarnou Wendy Torrance, mulher que precisa sobreviver, junto a seu filho, a seu marido alcoólatra, no hotel assombrado Overlook.