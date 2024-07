Benji Gregory, conhecido por interpretar Brian Tanner na série "Alf, o ETeimoso", foi encontrado morto aos 46 anos. O corpo do ex-ator foi localizado dentro de um carro em um estacionamento de um banco em Peoria, Arizona, no dia 13 de junho, junto com seu cachorro de raça pug, Hans.

A informação foi confirmada nessa quarta-feira (12/7) pela irmã de Gregory, Rebecca, ao site "TMZ".

Segundo testemunhas, há suspeitas de que Gregory possa ter adormecido no veículo no dia anterior, o que teria causado a morte por insolação. No entanto, o chefe do Instituto Médico Legal de Maricopa, Arizona, afirmou que ainda não há uma causa confirmada para a morte.





Rebecca Gregory revelou ao "TMZ" que seu irmão sofria de depressão, transtorno bipolar e distúrbio do sono, que frequentemente o mantinha acordado por dias. Os problemas de saúde mental podem ter contribuído para a tragédia.





Benji Gregory deixou a indústria do entretenimento em 2003 e ingressou na Marinha dos Estados Unidos, onde se tornou meteorologista naval. Em 2005, ele recebeu uma dispensa médica honorária da Marinha.





Gregory ficou famoso por seu papel em "Alf, o ETeimoso", série que foi ao ar de 1986 a 1990, e era uma das produções mais queridas dos anos 80, tanto nos EUA quanto no Brasil. Ele interpretou Brian, o filho mais novo da família Tanner, ao longo de 101 episódios, acompanhando as aventuras do personagem principal, Alf, um extraterrestre que fazia piadas sobre os costumes dos seres humanos.