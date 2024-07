O cantor que ganhou notoriedade como integrante do grupo Menudo Adrián Olivares morreu no México aos 48 anos, na última segunda-feira (8/7), após complicações de uma cirurgia. Na semana passada, Adrián havia recebido o diagnóstico da doença de Chron, uma síndrome gastrointestinal crônica, grave, que atinge as paredes do intestino e é fator de risco para o câncer.





Formada no fim dos anos 1970, grupo Menudofez grande sucesso no início da década de 1990 com hits como “Claridad” e “Súbete a mi moto”. A banda teve vários integrantes até encerrar suas atividades em 2009. Adrián integrou a terceira formação do grupo, sendo o primeiro cantor não porto-riquenho a participar do Menudo.





Adrián Olivares deixou a esposa Natasha e três filhas, uma de 18 anos e duas gêmeas de 8 anos. Agora, a família e amigos do artista pedem ajuda para custear as despesas do funeral através de uma vaquinha online.





“Por favor, se puderem doar, agradecemos imensamente, já que a família não tem os meios para dar a Adrián seu último adeus e ajudar essas meninas com todos os seus gastos necessários", diz o texto no site da campanha, divulgada pelo perfil oficial da banda Menudo no Instagram.

Família faz vaquinha para custear funeral de ex-Menudo Reprodução





A iniciativa estima arrecadar 15 mil dólares, o equivalente a cerca de 80 mil reais. Até o momento de publicação desta reportagem, já foram feitas 146 doações, totalizando uma quantia de 12.492 dólares. Todo o valor será entregue à viúva de Adrián e o dinheiro será destinado ao velório e ao pagamento das despesas das filhas do casal.