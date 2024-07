SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que George Clooney é um "falso ator" e deveria deixar o cinema e a política de lado, e voltar para a televisão.





O comentário, feito através da Truth Social --um Twitter alternativo que faz sucesso entre a direita americana--, vem em resposta às declarações recentes do artista, que assinou um texto no jornal americano The New York Times pedindo para Joe Biden deixar a disputa presidencial para dar lugar a um candidato com chances reais de ganhar de Trump.





"Então agora o falso ator de filmes George Clooney, que nunca chegou perto de fazer um bom filme, entra em ação. Ele se voltou contra o Crooked Joe como os ratos que os dois são", disse, mencionando Joe Biden através de um apelido malicioso em voga desde a participação criticada do presidente em um debate eleitoral.





Trump afirma que, ao contrário do que Clooney sugere, Biden não salvou a democracia, ao contrário, transformou o sistema legal numa arma contra o ex-presidente, criou a maior inflação da história dos Estados Unidos, envergonhou o país ao retirar as tropas americanas do Afeganistão e permitiu que milhões de pessoas entrassem ilegalmente nos EUA ?"muitas delas vindas de prisões e manicômios", diz.





"Clooney deveria deixar a política e voltar para a televisão. Filmes nunca deram certo para ele!", concluiu Trump.





Em seu texto no The New York Times, Clooney diz que sempre foi pró-Democrata e se orgulha do que o partido representa e defende, e que participou de algumas das maiores campanhas de arrecadação de fundos do partido.





"Eu amo Joe Biden. Como senador. Como vice-presidente e como presidente. Eu o considero um amigo e acredito nele", ele escreveu. "Nos últimos quatro anos, ele venceu muitas das batalhas que enfrentou. Mas, se tem uma batalha que ele não pode ganhar, é a luta contra o tempo. Nenhum de nós pode."





"Estamos todos tão apavorados com a perspectiva de um segundo período de Trump que optamos por ignorar todos os sinais de alerta", diz o ator, que afirma ter encontrado Biden pessoalmente e percebido que ele está, de fato, inapto para a candidatura.