A notícia que pegou a todos de surpresa na noite dessa quarta-feira (10/7), a revelação da cantora Iza de que Yuri Lima, agora seu ex-marido, a traiu durante sua gravidez, segue tendo novos desdobramentos. Nesta quinta-feira (11), durante o Show do Antônio Carlos, na Super Rádio Tupi, Ana Paula Portuguesa revelou que, além da ex-amante, o jogador também enviou mensagens para MC Mirella durante a gravidez da cantora.

“A MC Mirella contou ontem, depois que a Iza esplanou que estava sendo traída e tal, que o rapaz [Yuri Lima] vivia mandando mensagem para ela. Mesmo casado com a Iza mandava mensagem para a Mirella, é um cara sem vergonha né”, disparou Portuguesa.

A funkeira MC Mirella revelou que o jogador Yuri Lima, agora ex-marido da cantora Iza, lhe enviou mensagens no direct do Instagram na época em que a cantora fez o anúncio da gravidez. “Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida kkk. Achei estranho nem respondi. Fui ver agora, e ele apagou. Passada”, disse Mirella aos risos.

Seguidores da cantora então questionaram a atitude da funkeira. “E só resolveu dizer agora e em público, e não na época para a coitada da Iza? Poderia ter evitado dela passar por isso e ter terminado lá atrás”. Em resposta ao questionamento, Mirella disse que “fez sua parte”.

“Até parece que eu ia fazer isso. Eu não! Minha parte eu fiz. Não respondi”, finalizou.