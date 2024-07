Filha mais velha de Silvio Santos, Cíntia Abravanel falou sobre o futuro do SBT, emissora da família, e deu detalhes sobre a herança milionária do pai. Em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, publicada nessa terça-feira (9/7), ela também falou sobre o estado de saúde de Silvio, que tem 93 anos e passou a fazer raras aparições públicas.

“O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Foi muito inteligente por parte dele poder acompanhar tudo”, contou Cíntia.

Patrimônio bilionário

De acordo com o ranking da Forbes de 2023, Sílvio Santos tem um patrimônio de R$ 1,6 bilhão. Cada uma das seis filhas (Patrícia, Cíntia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata) teria recebido cerca de R$ 100 milhões, de acordo com a Record TV.

Sobre os diversos empreendimentos controlados por Sílvio, o maior deles, o SBT, já tem o futuro definido. “O SBT é das minhas irmãs. Elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas... Lidar com ego, vaidade... É difícil”, diz a primogênita.

Diferentemente de algumas das irmãs, como Patrícia Abravanel, Cíntia revelou não gostar de trabalhar com televisão. “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão. Eu tenho um gênio muito forte e não conseguiria fazer do meu jeito. Foi muito bom ter ficado no teatro”, conta.

Questionada sobre o estado de saúde do pai, Cíntia garantiu que ele “está ótimo”. “Às vezes ele fala que vai voltar a trabalhar, outras não. Diz que está com dúvida e ele pode ter dúvida. O que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudade das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais. Ele é um senhor de 94 anos (idade que ele completa em dezembro)! Não tem mais aquele pique e aquela disposição”, disse a filha.

“Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Se um dia ele quiser voltar, ele volta”, completou.