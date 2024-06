FOLHAPRESS - O Grupo Silvio Santos decidiu vender 100% das ações da Jequiti, empresa de cosméticos que faz parte da holding do dono do SBT desde sua criação, em 2006, para a Cimed. Executivos foram convencidos após reuniões nos últimos dias sobre o assunto.





O fato de a Cimed ter aceitado subir um pouco o valor da oferta, que antes estava em torno de R$ 400 milhões, ajudou. O negócio deve sair por R$ 450 milhões, algo próximo da base de arrecadação da Jequiti nos últimos anos, segundo apurou a reportagem.





Mesmo com a venda total, a Jequiti ainda terá sua marca exibida nos intervalos do SBT de forma prioritária, assim como outras empresas do Grupo Silvio Santos, como a Telesena e o Hotel Jequitimar, por exemplo. Esse ponto faz parte do acordo para ajudar a manter o interesse pelos produtos, que sempre tiveram vendas inflacionadas pela exposição diária na emissora de Silvio Santos.





A Cimed, que lucrou R$ 3 bilhões em 2023, pretende transformar a Jequiti em uma potência nacional, colocando a empresa como a principal concorrente da Avon, a líder de vendas em cosméticos e perfumaria no Brasil.





A decisão de venda ocorreu porque o Grupo Silvio Santos entendeu que não conseguiria mais dar à Jequiti os investimentos que ela precisava. A empresa quer manter o foco no seu principal ativo, o SBT, e em outras empresas que lucram mais do local.





A Jequiti Cosméticos está presente em todo o território brasileiro por meio de 260 mil consultoras. A empresa é conhecida por lançar perfumes de artistas, como Celso Portiolli, Carlinhos Maia e Larissa Manoela.