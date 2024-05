Quarta filha do apresentador e empresário Silvio Santos, Patricia Abravanel, de 46 anos, assumiu oficialmente o programa dominical do pai no ano passado, depois de substituí-lo durante a pandemia

“Ele é participativo e amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou”, disse Patricia Abravanel sobre o pai, durante as gravações do “Especial 60 anos do Programa Silvio Santos”, em maio do ano passado.

Desde a pandemia de COVID-19, Patricia passou a substituir o pai na apresentação do programa dominical que leva seu nome. Em 2022, Silvio Santos retornou à emissora para participações pontuais, tendo gravado seu último programa em setembro daquele ano. A partir de março de 2023, Patricia Abravanel assumiu de vez o comando da atração, que agora leva também seu nome na logomarca.

“Ele (Silvio Santos) fala que eu estou indo muito bem”, comentou a apresentadora, também nos bastidores do “Especial”. “No começo, eu não me sentia à vontade para fazer brincadeiras no auditório, porque era uma coisa tão característica dele que eu achei que não tivesse graça comigo. Aí eu fazia quadros muito longos. Ele deu a dica para a gente fazer quadros um pouco menores e deu certo.”



Apesar do receio inicial, Patricia vem se mostrando uma substituta à altura do pai. Em abril, a audiência do Programa Silvio Santos venceu a Record nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo dados do Kantar Ibope, a atração marcou 7,1 pontos na capital paulista, contra os 6,9 pontos alcançados pelo “Domingo espetacular” e o “Câmera Record”, exibidos na mesma faixa de horário pela emissora de Edir Macedo. Cada ponto de audiência equivale a 191 mil telespectadores em São Paulo.

Já no Rio de Janeiro a atração apresentada por Patricia Abravanel também superou a marca da Record, atingindo 5,8 pontos contra os 4,1 da concorrente.

Em relação ao mês de março, o programa cresceu 7% em audiência em São Paulo e 4% no Rio de Janeiro.



Confiança no trabalho

O apresentador já tinha demonstrado confiança no trabalho de Patricia alguns anos antes de ela o substituir. Em 2017, no dia do casamento da filha com o político Fábio Faria, Silvio afirmou a um grupo de jornalistas que, naquele momento, Patricia era capaz de substituir qualquer pessoa na grade do SBT.





“Hoje, quem está em condição de substituir qualquer pessoa no SBT é a Patricia, sem dúvidas”, disse na ocasião, quando questionado quem ficaria no lugar de Eliana quando a apresentadora estivesse de licença maternidade. “A Patricia substitui a Eliana. Patricia tem quase tudo que a Eliana tem.” Ele também ressaltou o “carisma” da filha



Trajetória na TV

Patricia Abravanel Faria é filha do casal Silvio Santos e Iris Abravanel. Irmã de Cintia, Silvia, Daniela, Renata e Rebeca, Patricia nasceu em 1977 e iniciou sua trajetória na TV no programa do pai, fazendo parte do elenco fixo do “Jogo dos pontinhos”. Mais tarde, chegou a ter um quadro próprio na atração, o “Patricia tá na rua”.

Em maio de 2011, apresentou o “Festival SBT 30 Anos”. Logo depois, ao lado do humorista Márcio Ballas, esteve à frente do programa de calouros “Cante se puder”. Com o encerramento do show musical em 2013, Patricia assumiu o reality “Máquina da fama”, em que os participantes interpretavam seus ídolos em apresentações grandiosas. Após o fim do reality, em 2017, Patricia substituiu Eliana durante sua licença maternidade, em primeira experiência num programa de auditório.



No comando do Programa Silvio Santos, ela está à frente de uma atração que estreou em 1963, na extinta TV Paulista. Ao longo das décadas seguintes, o programa foi exibido pela Globo, TV Tupi e Record. Foi em 1980 que Silvio adquiriu a concessão de sua rede nacional, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), integrando o programa à grade da recém-formada emissora.

Em 60 anos de história, o programa abrigou vários quadros icônicos, como o “Show de calouros”, “Câmera escondida”, “Tudo por dinheiro” e “Qual é a música?”. Esse último foi reintegrado por Patricia Abravanel ao programa, no que se mostrou um acerto da filha de Silvio Santos como apresentadora.



