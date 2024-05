SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestigiada por pelo menos 15 ex-BBBs, o namorado, Dado Dolabella, e a mãe, Zilu - que, aliás, não se bicam -, Wanessa Camargo fez seu grande retorno aos palcos nessa sexta-feira (10/5), em São Paulo.





Após show de abertura de Diego Martins, Wanessa entrou no palco cantando um de seus maiores hits, "Shine it On" (ou "Xainirô") e levando a plateia à loucura. A casa de shows Audio Club, na Barra Funda, em São Paulo, não chegou a ficar lotada, mas os fãs de Wanessa fazem o estilo fiéis: choram, cantam a plenos pulmões os hits de sua diva e chegam até a invadir o palco.





Foi o que aconteceu por volta da quarta música. Um fã conseguiu subir no palco e foi até bem recebido por Wanessa, mas não tanto pelos seguranças. Após tietar bastante, cantar muito e dizer que Wanessa merecia ter sido campeã do BBB 24, o fã puxou gritos de "Ei, Davi, vai tomar no c*", e foi seguido por boa parte da plateia. Wanessa e os seguranças tentaram conter os xingamentos, mas o fã acabou retirado do palco à força.





Aplacado o tumulto, Wanessa retomou a apresentação, que foi madrugada adentro. Em uma das performances, seus bailarinos seguravam grades enquanto ela cantava os versos "você está livre, livre para voar".





Em outro momento, a cantora recebeu Raquele, sua colega de BBB, para um dueto de um de seus maiores hits, "Meu Mundo Caiu". A dupla foi aplaudida aos montes. "Estávamos na piscina lá no BBB quando a Raquele cantou um verso dessa música e me perguntou se era minha. Ela falou que a mãe dela era minha fã. Perguntei qual a idade da mãe dela e ela falou: 38. Quase caí para trás", se divertiu Wanessa ao relembrar o momento.





O show ainda teve espaço para outras participações, como a cantora sertaneja Paula Matos, e para declarações de amor de Wanessa para seus fãs e vice-versa.





"Eu tava com muita saudade disso aqui. Cheguei a duvidar de mim mesma se eu sabia fazer isso de novo", desabafou ela em determinado momento do show.





Enquanto isso no camarote, Nizam e Luigi grudaram em Dado Dolabella, Pitel e Fernanda Bande se disseram "radiantes" com o novo contrato no Multishow e Yasmin Brunet parou o baile com sua beleza. Também estiveram presentes Marcus Vinícius, que entregou um buquê de flores a Wanessa, Michel, Giovanna Lima, Lucas Pizani e Lucas Buda.





A reunião foi tão grande que os próprios ex-BBBs brincaram que o show de Wanessa virou um "encontro do terceirão". A apresentação acabou por volta das 3h da manhã.