Mais de uma década após a estreia de "Shrek para sempre", quarto filme da franquia de animação que tem como protagonista um ogro mal-humorado, o estúdio DreamWorks confirmou que a aguardada continuação da saga chega aos cinemas em 1° de julho de 2026.

O filme vai contar ainda com elenco original, formado por Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, que voltam a interpretar os personagens Shrek, Burro e Fiona, respectivamente.





O primeiro "Shrek", lançado em 2001, foi indicado a dois prêmios Oscar no ano seguinte e chegou a levar a estatueta na categoria de melhor animação. Com um faturamento de US$ 487 milhões, o longa sobre a amizade improvável entre um ogro, um burro falante e uma princesa salvou a DreamWorks após uma sequência de fracassos em bilheteria e consolidou a imagem do estúdio no mercado de animações.



Nos anos seguintes, "Shrek" ganhou três sequências e dois derivados que têm como protagonista o Gato de Botas. Juntos, os seis filmes somam US$4,01 bilhões em bilheteria ao redor do mundo.