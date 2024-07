Gracyanne Barbosa revelou em seu Instagram as quantidades impressionantes de comida que suas marmitas comportam. A dançarina conta que já chegou a comer três delas em um único dia, com cerca de 1 kg de arroz, 600 gramas de frango e 20 ovos.

“Muitas vezes estou ali com a marmita pesadinha, certinha, e como duas, às vezes até três, no domingo, no dia da refeição livre”, comentou em seu perfil.

A musa fitness explicou ainda que não tem costume de furar a dieta com alimentos como pizza ou sanduíches e prefere comer o que já está acostumada. “Vocês perguntam: ‘Mas você nunca sai da dieta?’. Não tenho vontade de comer fora dos alimentos que já como, só que tenho muita fome”, disse.