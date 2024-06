A musa fitness Gracyanne Barbosa confirmou nessa terça-feira (18/6) que voltou a morar com o ex, o cantor Belo. Ela e o pagodeiro, que anunciaram o fim do casamento em abril, estão vivendo na mansão dos dois, no Rio de Janeiro. A separação dominou os sites de fofoca, após um affair da influenciadora com o personal trainer Gilson de Oliveira vir à tona.





Gracyanne e Belo chegaram a ser vistos sem aliança. O pagodeiro, inclusive, chegou a chorar no palco e a lançar uma música como indireta para a influenciadora. A ex-dançarina fez diversas publicações de desabafo nas redes sociais e usou músicas do ex nas postagens.





"Temos muita coisa para resolver da parte financeira, e isso não é novidade para ninguém. Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria. Estamos na mesma casa porque nossa família está lá, os nossos cachorros estão lá. Não tem como sair e abandonar a casa. Não tenho dúvida de que a gente se ama muito, que existe muito amor. Não sei se esse amor, amanhã, vai um amor de casal. Mas só o tempo poderá nos curar como casal. Amizade e carinho, temos. Quem sabe?", declarou em entrevista ao Uol.