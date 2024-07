Gracyanne Barbosa elevou a temperatura nas redes sociais, na noite deste domingo (30), ao aparecer de lingerie no banheiro. A musa fitness se maquiava e cantava a música “Aproveita”, de Clayton e Romário.

“Se eu provar de uma sexta e engatar nessa vida solteira pra voltar vai ser dor de cabeça. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, que eu ainda insisto na volta, mas demora não que tem uns amor (sic) de momento rodeando me querendo”, cantou Gracy.

Fãs da modelo viram a publicação como uma provocação ao ex-marido Belo. Se isso não foi uma indireta bem direta, desconheço do babado…”, disse uma. “Carta aberta?:, disparou outra. Após especulações do público, Gracyanne confirmou que era uma indireta para o ex.