Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, utilizaram suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre os rumores de divórcio que circularam nos últimos dias.

Sempre envolvido em polêmicas, o casal está sendo alvo de especulações e memes, especialmente pela repartição da fortuna, já que os dois anunciaram que se casaram em comunhão total de bens.

Maíra e Thiago, que oficializaram a união em agosto de 2023, apenas seis meses após tornar público o relacionamento, compartilharam um comunicado conjunto em suas contas no Instagram na manhã desta terça-feira (9/7).





“Acordamos com a notícia da nossa separação! Como pode? O assunto mais comentado de todos”, afirmou o casal, mencionando que ocuparam o topo dos Trending Topics da plataforma X.





“Ainda bem que, quando recebemos a notícia, estávamos deitados. Juntos. Na cama. lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: ‘Meu Deus! Fugiu e nem me avisou!'”.





O comunicado segue: “Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por segundo a nosso respeito! Encontramos um no outro tudo que queríamos – e mais um pouco. Amor é uma decisão, não um sentimento! Todas as vezes que vivemos o sentimento 'amor', ele pode ter prazo de validade".





Eles também revelaram que a decisão de se casar foi tomada antes mesmo do primeiro beijo.





“Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, nosso casamento é um bebê, e mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias.”