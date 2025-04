Quem é a influencer encontrada com falência múltipla de órgãos em casa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora britânica Ashley Marie Surcombe luta pela vida em um hospital de Seul, na Coreia do Sul, após ser encontrada com desidratação severa, hematoma em um olho e falência múltipla dos órgãos em seu apartamento. A jovem de 29 anos tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Ela viajava entre o Reino Unido e a Coreia do Sul há cinco anos e criava conteúdo de viagem para uma empresa coreana. Ela foi encontrada, em meados de março, caída no chão do banheiro de casa pela polícia. Os agentes foram chamados após porque ela ficou dias sem responder a mensagens de parentes e amigos.

A polícia precisou arrombar a residência. “Seus níveis de açúcar no sangue estavam muito baixos e quando falamos com ela no sábado, ela parecia confusa, e mal dava para ver seus lábios, de tão desidratada que estava. Cerca de uma semana atrás, ela nos contou que bateu a cabeça na porta e ficou com um hematoma feio no olho", disse Kat, irmã de Ashley, ao The Daily Star.. Não havia sinais de arrombamento no apartamento e não se sabe o que causou o colapso.

Ashley ficou na UTI até o último dia 31, sendo encaminhada para uma enfermaria. No entanto, houve uma piora no estado de saúde e ela voltou para a terapia intensiva, onde permanece respirando por aparelhos.

Kat disse que os médicos removeram "uma quantidade significativa" de muco do pulmão da irmã e que ela deve permanecer na UTI por pelo menos uma semana. “Sei que ela está em boas mãos e não tenho dúvidas de que ela está lutando com tudo o que tem para voltar para casa. Mas a verdade é que sinto muita falta dela. Só quero abraçá-la e dizer que ela não está sozinha”, declarou ao The Independent.

Karen, mãe da influenciadora, contou ao jornal que o marido, Nigel, acompanha o tratamento da filha de perto. “Ele está se virando bem, mas há uma barreira linguística, mas os médicos têm sido bons em explicar o que está acontecendo. Na primeira semana lá, ela fez uma transfusão de plaquetas porque seus glóbulos brancos estavam muito baixos. Eles fizeram um raio-X nela e ela tem pneumonia e ela fez uma ressonância magnética e ela teve um pequeno sangramento no cérebro”, destacou.

Além da vida da jovem, a família teme pela dívida hospitalar que vem crescendo exponencialmente, já que o seguro de Ashley venceu e não foi renovado. “Quais são os custos médicos daqui para frente, ainda não sabemos, pois Nigel está esperando por uma atualização. Não é algo que era importante para nós, pois nossa prioridade é levar Ashley para casa, mas ela precisa ser liberada pelos médicos para voar, e isso pode levar no mínimo mais duas semanas”, disse a mãe.

Para bancar o tratamento, a família criou uma vaquinha virtual. A diária da UTI ultrapassa os R$ 11 mil. Até o momento foram arrecadados quase £ 20 mil – cerca de R$ 150 mil. A meta é de £ 50 mil, o equivalente a R$ 367 mil.