Vídeo: tigre ataca artista circense durante apresentação

Um tigre atacou um artista circense durante uma apresentação para uma multidão no Egito, a cerca de 100 km da capital, Cairo. O homem foi puxado por um dos braços. Após ser resgatado, ele teve o membro amputado.

Um vídeo nas redes sociais mostra o momento chocante em que um dos vários tigres presos em uma jaula morde violentamente o braço de um artista que estava preso nas barras de metal. O tigre pode ser visto se debatendo com o braço do homem na boca enquanto a plateia grita assustada.

Vários outros trabalhadores do circo tentaram fazer com que o animal soltasse o homem. Eles chegam a bater no tigre com um pedaço de pau, mas sem sucesso. Um segundo tigre chega a se interessar pelo braço do homem, mas recusa sem atacar.

Em outro ângulo do vídeo, é possível ver o homem tentando se livrar do grande felino. Eventualmente, o tigre cedeu, e o homem foi retirado da gaiola.

Ele foi levado às pressas para um hospital nas proximidades. De acordo com o TMZ, ele passou por uma cirurgia de quatro horas, em que os cirurgiões tentaram salvar seu braço. No entanto, por conta da gravidade de seus ferimentos, os médicos amputaram o membro.

Segundo testemunhas, o ataque começou após o circense colocar o braço na gaiola, sendo mordido em seguida. O animal não foi sacrificado, mas foi retirado das apresentações e passa por um “retreinamento”.

Após o ataque, as autoridades locais ordenaram que todos os circos da área pausassem as atividades. Também estão sendo realizadas inspeções para averiguar o estado de todos os animais no local e nos circos da região.