Uma família passou aperto durante um passeio em Fossil Rim Wildlife Center, um safári no Texas, nos Estados Unidos. Paisley Toten, de dois anos, foi agarrada pela blusa por uma girafa, que chegou a levantá-la pela blusa. O incidente aconteceu no último sábado (1º/6), mas as imagens viralizaram nesta quinta-feira. A garota estava na traseira da caminhonete junto com a mãe, oferecendo comida para os animais.









"Paramos para alimentar as girafas, e eu me virei para olhar pela janela traseira, e vi a girafa meio que cavando ali mesmo, e então ela simplesmente a agarrou, e eu não a vi mais", disse o pai de Paisley, Jason Toten, em uma entrevista.













O pai classificou o incidente como um “um erro honesto da parte da girafa” e destacou que o animal soltou a garota após a mãe gritar de susto, derrubando a pequena. A bebê não se machucou.





O carro que estava atrás conseguiu capturar o momento inusitado. “Minha filha estava gravando uma girafa comendo nas mãos das pessoas e mergulhando a cabeça nos tetos solares”, contou a motorista do veículo, Lindsey Merriman.











Depois do incidente, o site do centro de vida selvagem que promove o passeio anunciou uma nova política: a partir desta quinta-feira, não será mais permitido andar na caçamba de caminhonetes.