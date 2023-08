Raridade: girafa sem manchas nasce em zoológico

436

A girafa nasceu em 31 de julho no Brights Zoo, em Limestone, e está em exibição no local (foto: Cortesia/Brights Zoo)

Uma girafa sem manchas nasceu em um zoológico do Tennessee, nos Estados Unidos, e já é considerada como 'única no mundo' por ser um caso muito raro, segundo especialistas.

A girafa nasceu em 31 de julho no Brights Zoo, em Limestone, e está em exibição no local.

Ela é a única girafa reticulada sem manchas viva do mundo, segundo os funcionários do zoológico. O último exemplar conhecido nasceu na década de 70 no zoo de Ueno, em Tóquio, no Japão. Girafas vivem, em média, de 30 a 33 anos.

Os funcionários do zoológico esperam que a atenção dada à recém-nascida ajude nos esforços de conservação da espécie. "As populações selvagens estão em extinção, com 40% da população de girafas selvagens perdida apenas nas últimas três décadas", disse Tony Bright, fundador do Brights Zoo.

Leia: Elefantas acorrentadas no zoológico de Hanói causam indignação no Vietnã

'Única no mundo', afirmou Bright, em entrevista à Fox News.

Votação para a escolha do nome da girafa

O zoológico abriu uma votação para a escolha do nome da girafa fêmea em sua página do Facebook em 22 de agosto. O público poderá escolher um dos quatro nomes sugeridos.

Leia: Animais do zoológico de Bagdá enfrentam verão infernal, com temperaturas acima dos 50ºC

As opções são: Kipekee, que significa "única". Firyali, significando "incomum ou extraordinária". Shakiri, que quer dizer "ela é a mais bonita". E Jamella, que significa "a de grande beleza".

As fêmeas da espécie podem atingir 5,2 metros de altura e pesar mais de uma tonelada. A girafa nascida no Tennessee tem atualmente 1,82 metro de altura.