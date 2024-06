O astro do tênis Novak Djokovic confirmou nesta quinta-feira (6) que foi operado no menisco do joelho direito e que a intervenção foi bem sucedida, dois dias depois de ter desistido de Roland Garros antes de sua participação nas quartas de final.

"Nos últimos dias tomei decisões difíceis depois de sofrer uma lesão no menisco no último jogo. Ainda estou tratando o problema, mas posso afirmar que a cirurgia correu bem", publicou o sérvio de 37 anos em suas redes sociais.

"Farei todo o possível para recuperar e estar preparado para voltar às quadras o mais rápido possível", acrescentou o jogador que conquistou 24 Grand Slams na carreira, acompanhando o seu texto com uma foto em que aparece apoiado em muletas e ao lado de sua equipe num terraço em Paris, com a Torre Eiffel ao fundo.

Djokovic se machucou ao escorregar na segunda-feira nas oitavas de final contra o argentino Francisco Cerúndolo, mas continuou a partida, que teve cinco sets e superou as quatro horas e meia de jogo, da qual saiu vitorioso, mas lesionado.

"Nas últimas semanas, tive um pequeno desconforto no joelho direito, nada a ver com uma lesão preocupante. Já joguei torneios como este e nada havia acontecido até hoje. Mas no terceiro game do segundo set, escorreguei e isso afetou meu joelho", explicou Djokovic em entrevista coletiva após a partida.

Um dia depois foi confirmado o pior cenário: num breve comunicado, a organização do torneio anunciou a "lesão no menisco medial do joelho direito", detectada na terça-feira "após um exame", obrigando o atual campeão a desistir, antes da sua partida das quartas de final contra o norueguês Casper Ruud (No.7) marcada para quarta-feira.

A ausência das quadras vai custar ao sérvio o primeiro lugar no ranking mundial na segunda-feira para o italiano Jannik Sinner, que vai enfrentar Carlos Alcaraz na semifinal de Roland Garros na sexta-feira.

