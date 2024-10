Uma gerente de um dos maiores parques de simulação selvagem da Europa morreu após ser atacada por leões nessa quarta-feira (16/10). De acordo com a imprensa local, Leokadia Perevalova entrou na jaula dos animais enquanto eles não estavam presos. O dono do parque, Oleg Zubkov, foi acusado de homicídio.

A gerente, conhecida como ‘encantadora de leões’, trabalhava no local há 18 anos e tinha contato com os animais frequentemente. Seus colegas do Parque Taigan, na Crimeia, relataram que Perevalova era uma das integrantes mais experientes e seguia rigorosamente os protocolos de segurança.

Como foi o ataque





Em comunicado oficial, o local informou que “Leokadia entrou em uma jaula, de manhã, com três leões para limpar, mas esqueceu de fechar o saltador entre os compartimentos. Um dos predadores a atacou e matou”.

O corpo da gerente foi encontrado no recinto ocupado por duas leoas e um leão, que haviam chegado ao parque há cerca de um ano. No momento do ataque, o local estava em funcionamento, mas nenhuma pessoa teria ouvido os gritos da vítima.





Segundo o proprietário do parque, “os funcionários que descobriram o corpo, infelizmente, não puderam mais prestar ajuda, pois os leões simplesmente a despedaçaram. Ao limpar o gabinete, a válvula da parte externa para a interna não estava fechada. É improvável que qualquer outro funcionário, exceto Perevalova, pudesse abri-lo. A versão de que os próprios animais poderiam ter feito isso foi descartada. Não havia estranhos na sala”.





Acusação de homicídio





Um conhecido de Oleg, disse à mídia local que acredita, e provará, que o dono do parque tem envolvimento na morte da encantadora de leões. O acusador, Mikhail Zaltman, diz achar “que Leokadia viu ou descobriu alguma coisa e ameaçou tornar público esse dado. Como resultado, Zubkov decidiu se livrar dela desta forma. Ela é uma funcionária muito experiente e jamais deixaria a fechadura em posição inadequada”. Zubkov não se manifestou sobre as acusações.





O Parque Taigan possui 60 grandes felinos distribuídos em uma área de 30 hectares e já tiveram outros casos de ataque. Em 2021, um tigre arrancou a mão de uma criança e, no ano anterior, um estagiário sofreu uma investida dos animais na frente de visitantes.