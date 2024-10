Um funcionário da Enel morreu, no último sábado (12/10), enquanto estava realizando a poda de árvores no bairro Parque Anhanguera, localizado na zona norte da capital paulista. Identificado como Esequiel Barbosa da Silva, o trabalhador tinha 52 anos e foi atingido por galhos de árvore — momento em que se desequilibrou e caiu.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Perus, mas não resistiu e faleceu. O caso foi registrado como morte suspeita no 33° Distrito Policial de Pirituba e encaminhado ao 46° DP (Perus), área do acidente.



Em nota, a Enel lamentou a morte do funcionário. "A distribuidora está em contato com a família do colaborador para prestar todo o apoio necessário neste momento. A Enel está apurando as circunstâncias do acidente e reforça seu compromisso com rigorosos padrões de segurança em todas as suas operações", disse a empresa.

Outras sete mortes

As fortes chuvas que atingiram São Paulo na última sexta-feira (11/10) causaram a morte de sete pessoas, sendo uma na capital paulista, uma em Diadema, duas em Cotia e três em Bauru. Além disso, duas pessoas foram socorridas em estado grave depois de um desmoronamento em Cotia.

As tempestades e os ventos, que ultrapassaram 107Km/h, afetaram o serviço de energia elétrica da cidade. De acordo com a Enel, os técnicos da distribuidora seguem atuando para restabelecer o serviço de 340 mil pessoas na Região Metropolitana de São Paulo.

